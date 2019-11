Auto fliegt durch die Luft und kracht gegen Bäume

Sonsbeck (dpa/lnw) - Ein Mann ist bei einem Unfall mit seinem Auto in die Luft geschleudert und dabei schwer verletzt worden. Der 21-Jährige sei in Sonsbeck im Kreis Wesel am späten Freitagabend aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen und habe eine Asphaltkante touchiert, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Auto sei dabei so sehr in die Luft geschleudert worden, dass es in zwei bis drei Metern Höhe gegen zwei Bäume krachte und auf dem Dach im Straßengraben liegen blieb. Der Mann wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Totalschaden.

Von dpa