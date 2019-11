Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Düsseldorfer EG hat ihren früheren Meisterspieler und Trainer Otto Schneitberger vor dem Derby gegen die Kölner Haie am Freitag geehrt. Eine Fahne mit der früheren Nummer 2 des inzwischen 80 Jahre alte früheren Verteidigers wurde unter das Hallendach in Düsseldorf gezogen. Diese Rückennummer wird von nun an nicht bei der DEG vergeben.

Von dpa