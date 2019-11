Kölner Polizei holt mutmaßlichen Fahrraddieb in Rumänien ab

Köln (dpa/lnw) - Die Polizei hat einen mutmaßlichen Fahrraddieb aus Rumänien nach Nordrhein-Westfalen geholt - und mehr als 50 vermutlich gestohlene Fahrräder sollen ihm bald folgen. Dem 25-Jährigen wird vorgeworfen, Mitglied einer Bande zu sein. Ihren mutmaßlichen Anführer hatten Ermittler schon im Oktober in Köln festgenommen. Sie warfen der Gruppe vor, hochwertige E-Bikes in Köln gestohlen und in Einzelteilen nach Rumänien geschafft zu haben. Dort seien sie dann wieder zusammengebaut worden.