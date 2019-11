Verdächtiger nach Säureanschlag auf Innogy-Manager frei

Laut dem Blatt wurde der Haftbefehl gegen den 32-Jährigen Mann aufgehoben, weil ihm kein dringender Tatverdacht nachgewiesen werden könne. Zu einer mögliche Beschwerde gegen die Entscheidung wollte die Sprecherin der Anklagebehörde sich zunächst nicht äußern.

Der Innogy-Finanzchef war am 4. März 2018 nach dem Joggen in der Nähe seines Wohnhauses in Haan bei Düsseldorf von Vermummten überfallen und mit hochkonzentrierter Säure übergossen worden. Im Oktober dieses Jahres war in Köln ein 32-jähriger Verdächtiger festgenommen worden.