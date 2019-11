Umfrage: Jeder Fünfte traut Gladbach die Meisterschaft zu

So lange konnte Mönchengladbach die Tabellenführung zuletzt in der Saison 1976/1977 behaupten. Damals wurde die Elf vom Niederrhein am Ende Meister. Heute trauen 38,6 Prozent der Borussia den Titelgewinn nicht zu, 39,5 Prozent sind sich unsicher, wie eine repräsentative Umfrage von YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur ergab.

In der Befragung fallen Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern auf. Während Berliner (30 Prozent), Saarländer (28) und Nordrhein-Westfalen (26) eher an Mönchengladbach als Meister glauben, halten in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern (je 16) sowie in Sachsen-Anhalt (12) deutlich weniger Menschen dieses Szenario für wahrscheinlich.