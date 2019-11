Ausgebliebene BVB-Meisterfeier kostete über 320 000 Euro

Dortmund (dpa/lnw) - Eine ausgebliebene Meisterfeier für Borussia Dortmund nach dem verpassten Bundesliga-Titel im Mai hat die Stadt mehr als 320 000 Euro gekostet. Das geht aus Verwaltungsunterlagen hervor, die am Donnerstag dem Finanzausschuss der Stadt vorgelegt werden sollten. «Da die Entscheidung um die Deutsche Fußballmeisterschaft 2019 erst am letzten Bundesliga-Spieltag fiel, waren erhebliche Storno- und Vorbereitungskosten zu tragen», heißt es in dem Papier. Allein der externe Sicherheitsdienst habe 265 000 Euro verlangt, teilte ein Sprecher mit. Weitere Stornokosten seien für Toiletten und den Sanitätsdienst angefallen.

Von dpa