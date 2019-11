Autowerkstatt in Flammen: 57-Jähriger in Lebensgefahr

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei einer Verpuffung mit anschließendem Feuer in einer Düsseldorfer Autowerkstatt ist ein 57 Jahre alter Arbeiter lebensgefährlich verletzt worden. Die Ursache für den Vorfall sei noch völlig unklar, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag. Der Schwerverletzte wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik nach Duisburg geflogen.