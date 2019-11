Nach Wasserschaden: Düsseldorfer Oper spielt wieder

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Wasserschaden in der Düsseldorfer Oper ist behoben. Am Freitag könne der Spielbetrieb wieder starten, teilte die Oper am Donnerstag mit. Durch einen Fehlalarm hatte am Montag, einem spielfreien Tag, Löschwasser Teile der Bühne und des Orchestergrabens geflutet. Auch Stockwerke unter der Bühne waren betroffen. Mit Hilfe von Spezialisten und eigenem Personal sei es gelungen, die bühnentechnischen Voraussetzungen für den Vorstellungsbetrieb wieder herzustellen, erklärte die Oper am Donnerstag. Zwei Aufführungen hatten abgesagt werden müssen. Die Oper hat 1296 Plätze.

Von dpa