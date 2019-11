Weltkriegs-Akkordeon kehrt nach 70 Jahren zurück zu Familie

Schleiden (dpa/lnw) - Nach mehr als 70 Jahren hat ein in den Wirren des Zweiten Weltkriegs abhanden gekommenes Akkordeon seinen Weg zurück zu seiner deutschen Besitzerfamilie gefunden. Das Instrument wurde am Donnerstag in der Stadt Schleiden in der Eifel übergeben - von einem amerikanischen Nato-General, dessen Großvater es einst nach einem Gefecht bei einem gefallenen Soldaten gefunden und mitgenommen hatte. «Danke, dass sie uns erlauben, dass das passiert», sagte General Scott A. Kindsvater, der das Akkordeon 2011 erbte. Die Inschrift «M. Kupp, Schleiden/Eifel, Blumenthalerstr. 3» darin habe ihn nicht losgelassen.

