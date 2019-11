So klang es im Juni 2017, als CDU und FDP dieses Vorhaben im Koalitionsvertrag verankerten. Zweieinhalb Jahre später hat dieparteilose NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgendas einst als für alle Bundesländer wegweisend angepriesene Vorhaben abgeräumt: Der Bürokratieaufwand hätte in keinem Verhältnis gestanden, teilte sie am Mittwoch in Düsseldorf mit.

Die Erfahrungen in Baden-Württemberg, das mit seinem 2017 eingeführten Gebühren von 1500 Euro pro Semester eigentlich Blaupause für die Studienbeiträge in NRW werden sollte, zeigten zwei Lehren auf: Zum einen führten viele Ausnahmeregelungen dazu, dass nur jeder zweite Studierende aus Nicht-EU-Staaten eine Studiengebühr zahlen muss, die Prüfung kostet aber viel Verwaltungsaufwand. Zudem machte diese für den akademischen Austausch wertgeschätzte Gruppe aber zunehmend einen Bogen um baden-württembergische Hochschulen. Für Pfeiffer-Poensgen war vor diesem Hintergrund keine positive Kosten-Nutzen-Rechnung erkennbar.

Schon bei Amtsantritt hatte die Ministerin deutliche Skepsis gegenüber den von der FDP in den Koalitionsvertrag hineinverhandelten Studienbeiträgen erkennen lassen. Dass die Prüfung derbaden-württembergischen Erfahrungen zweieinhalb Jahre dauerte, dürfte am Ende eher an einem koalitionsinternen Ringen um Kompensation als an fachbezogenen Zweifeln gelegen haben. Zuletzt war aus den Fraktionen von CDU und FDP zu vernehmen, man suche nach einem finanziellen Ausgleich.

Der ist nunmehr gefunden: Ab 2021 erhalten die Hochschulen 51 Millionen Euro mehr pro Jahr, der Etat für Qualitätsverbesserung steigt damit auf 300 Millionen Euro jährlich. Damit werde „das Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag, die Studiengebühren und Qualität der Lehre durch zusätzliche Mittel zu erhöhen, umgesetzt“, begrüßte diehochschulpolitische Sprecherinder FDP-Fraktion, Daniela Beihl, die Kehrtwende. Das ermögliche mehr Seminare, Tutorien und Studienberatung.

Von einer notwendigen Neubewertung sprach der CDU-Hochschulexperte Stefan Nacke: „Ich freue mich sehr über dieses Signal der Weltoffenheit für unsere Hochschulen“, erklärte er. „Auch in Zukunft werden keine sozialen Hürden für Drittstaaten-Studierende aus nicht begüterten Familien aufgebaut.“

SPD und Grüne begrüßten das Ende einer „büro­kratischen Schnapsidee“. Allerdings sei die finan­zielle Kompensation eine Mogelpackung, monierte der Grünen-Hochschulpolitiker Matthi Bolte-Richter: Das Geld nehme die Ministerin nicht aus ihrem Etat, sondern aus Bundesmitteln, die mit der Fortsetzung des Hochschulpakts fließen sollen.