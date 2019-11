«Tatort»-Duo Ballauf und Schenk: Für 80. Fall vor der Kamera

Natürlich habe man ein Gefühl für diese große Zahl an Fällen, sagte Schauspieler Klaus J. Behrendt am Mittwoch am Set in Köln. «Das sind 80 Filme, das ist ja auch ein großer Teil von unserem Leben. Es sind 22 Jahre und natürlich schaut man darauf.» Länger im Dienst als die beiden Kölner sind nur Kommissarin Lena Odenthal in Ludwigshafen (seit 1989) und das Münchner Duo Batic und Leitmayr (seit 1991).

Behrendt bezeichnete die Kölner Ausprägung der Krimi-Reihe als «sozialkritische Abteilung» beim «Tatort». «Wir sind nicht so die humorige Abteilung wie Münster, wir sind auch nicht die Knall-Bum-Päng-Abteilung wie Til Schweiger sie hat.» Im Vergleich der Quoten schneiden die Kölner Kommissare in der Regel sehr gut ab.

Für Dietmar Bär sagt der Erfolg auch viel über die deutsche Gesellschaft aus: «Die Leute wollen am Sonntagabend noch eine gute Unterhaltung haben», sagte er. «Und dann gehen wir schlafen und dann gehen wir am Montagmorgen wieder ans Bruttosozialprodukt.»