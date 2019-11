Die Frau war am Dienstag mit Messerstichen tödlich verletzt worden. Rettungskräfte fanden sie nach einem Notruf in ihrer Wohnung, kurz darauf starb sie in einer Klinik. Den Ehemann nahmen Polizisten im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses fest. Sie stellten den Angaben zufolge ein von ihm mitgeführtes Messer sicher.