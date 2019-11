Verschwundene 35-Jährige: 46-Jähriger unter Mordverdacht

Krefeld/Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Im Fall einer monatelang verschwundenen Frau aus Gelsenkirchen ist ein Mann unter Mordverdacht festgenommen worden. Es handele sich um einen 46 Jahre alten Krefelder, teilte die Staatsanwaltschaft Essen am Mittwoch mit. Es bestehe der dringende Tatverdacht, dass der Festgenommene die Frau getötet habe. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an. Die 35-jährige Anna S. war am 23. Juni plötzlich verschwunden.

Von dpa