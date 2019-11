Binnenschiffe stoßen auf Wesel-Datteln-Kanal zusammen

Marl (dpa/lnw) - Auf dem Wesel-Datteln-Kanal bei Marl sind am Dienstag zwei Binnenschiffe frontal zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand. Ein leeres, Richtung Rhein fahrendes Tankmotorschiff sei mit einem Gütermotorschiff kollidiert, berichtete die Wasserschutzpolizei Duisburg am Mittwoch. Dieses war mit Kohle beladen. Das Tankschiff wurde auf einer Länge von zwei Metern aufgeschlitzt. Mehrere Spanten wurden dabei nach innen eingeknickt. Auch am Bug entstanden mehrere Risse. Das Schiff durfte bis zur nächsten Werft weiterfahren. Über Beschädigungen an dem anderen Schiff wurde nichts bekannt. Die Unfallursache ist unklar und wird jetzt ermittelt.

Von dpa