Ruhrbistum gibt Inventar aus geschlossenen Kirchen weiter

Essen (dpa/lnw) - Das Bistum Essen hat große Teile des Inventars von mehr als 100 geschlossenen Kirchen anderen Gemeinden zur Verfügung gestellt, auch im Ausland. «Wir brauchen aktuell kein Depot, wir vermitteln fast alles», sagte der frühere Kunst-Beauftragte des Bistums, Herbert Fendrich, in einem Interview der WAZ (Mittwoch). «Unser oberster Wunsch war immer: Das Inventar soll in einen neuen liturgischen Zusammenhang gelangen.» Dies gehe perfekt auf. So seien etwa Kirchenfenster in eine Altenheimkapelle gegangen. Auch Glocken oder Orgeln seien umgezogen. Das Bistum legt wegen der schrumpfenden Gläubigenzahlen Gemeinden zusammen und schließt zahlreiche Kirchen ganz.

Von dpa