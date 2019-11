Urteil: Geldstrafe nach Nazi-Parolen bei Aufstiegsfeier

Der Fußballverein TuS Holzhausen/Porta hatte im September seine 1. Mannschaft vom Spielbetrieb in Ostwestfalen zurückgezogen, nachdem bei Whatsapp ein Handyvideo aufgetaucht war, in dem Spieler rechte Parolen skandiert hatten. Das Video wurde bei der Aufstiegsfeier am 5. Mai aufgenommen und zeigt unter anderem, wie einige Spieler «Sieg Heil» rufen.