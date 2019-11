Senior schlägt Ladendetektiv und flieht mit Ladendiebin

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Diesen Diebstahl einer Seniorin wird ein Ladendetektiv in Gelsenkirchen so schnell nicht vergessen: Erst ertappte er eine etwa 75 Jahre alte Frau in einem Discounter auf frischer Tat, dann wurde er von einem etwa 80 Jahre alten Mann vor dem Geschäft mit einem Gehstock auf den Kopf geschlagen. Die beiden Senioren konnten fliehen. Der 36-jährige Ladendetektiv musste zur Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

Von dpa