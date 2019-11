Notrufnummer 110 funktioniert wieder: Am Morgen gestört

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Notrufnummer der Polizei 110 ist am Mittwochmorgen wegen einer technischen Störung in mehreren Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen zeitweise nur eingeschränkt erreichbar gewesen. Um kurz vor neun Uhr hätten alle Verbindungen wieder einwandfrei funktioniert, teilte das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen mit. Nach der Ursache werde intensiv gesucht. Es handele sich um einen Fehler in der Technik, sagte ein Sprecher.

Von dpa