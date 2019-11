AfD sorgt für rauere Tonlage

Dass an ihr aber nichts Altes ist, sondern sie mitten im Leben steht, soll eine Reihe von Aktionen zeigen. „Unser Anliegen ist es, gerade junge Menschen für Demokratie zu sensibilisieren“, sagt Landtagspräsident André Kuper (CDU). Schüler sollen sich in einemVideowettbewerb mit den Werten der Verfassung befassen, Studierende der Kunsthochschulen die ersten 25 Paragrafen künstlerisch darstellen. Sie sollen die Landesverfassung „erlebbar machen“, meint Kuper.

Wie wenig selbstverständlich das in anderen Ländern ist, erfahren der Landtagspräsident und seine Mitarbeiter etwa bei den Veranstaltungen der „Demokratieschule“, bei der in diesem Jahr erstmals 800 Asylsuchende in zehn Veranstaltungen Grundlegendes über Landtag und Verfassung erfahren haben. „Viele der Teilnehmer hätten sich nicht träumen lassen, dass sie einmal in ein Parlament eingeladen werden“, schildert Kuper die Reaktionen. 99 Prozent hätten mit demokratischen Institutionen keine Berührung gehabt. Nächstes Jahr sollen 15 Veranstaltungen 1500 Teilnehmern eine solche Gelegenheit bieten. Es ist eines von vielen Formaten, die der Landtag inzwischen aufgelegt hat, um mit Bürgern in Dialog zu treten. Unterwegs im Land habe das Landtagspräsidium mit rund 5000 Schülern diskutiert.

Dabei sind Landtagspräsident Kuper und seine drei Stellvertreter – Carina Gödecke (SPD), Angela Freymuth (FDP) und Oliver Keymis (Grüne) – mehr denn je auch im eigenen Haus gefordert, wie ein schlichter Blick in die Statistik zeigt: In der Legislaturperiode hat das Präsidium bereits 47 Rügen ausgesprochen, zweimal kam es zur schärferen Form des Ordnungsrufes. Seit Jahresbeginn sind allein 20 Rügen hinzugekommen. Zum Vergleich: In der 2017 beendeten Legislaturperiode waren es zwölf Rügen über fünf Jahre.

Ein untrügliches Signal dafür, dass im Landtag seit dem Einzug der AfD der Ton deutliche rauer geworden ist und mancher Wortwechsel die Grenzen des parlamentarischen Anstands überschreitet: Allein 26 Rügen haben die Abgeordneten der AfD-Fraktion gesammelt, dazu kommen zwei Ordnungsrufe. Mit elf Rügen folgt die SPD-Fraktion, CDU und Grüne bringen es auf je zwei Rügen, die hat auch der aus der AfD ausgetretene fraktionslose Abgeordnete Marcus Pretzell erhalten, eine ging an ein Mitglied der FDP-Fraktion. Drei Rügen habe auch die Landesregierung kassiert, berichtet Kuper.

Der wohl einschneidendste Fall, in dem eine von der AfD beantragte Debatte aus dem Ruder lief, war der Auftritt von 100 Bergleuten, die von der Besuchertribüne in die im Plenarsaal laufende Debatte über ihre Zukunft eingriffen. Die AfD hatte sich deren Protest gegen die RAG zunutze gemacht, am Ende standen ein martialisches Fraktionsvideo – und vier Fraktionen, die über die Tumulte und das Spiel mit Erinnerungen ans Ende der Weimarer Republik erschüttert waren.

Inzwischen hat der Ältestenrat Konsequenzen aus der Inszenierung gezogen. Die Änderungen werden Besucher bei der Anmeldungen spüren: Künftig werden wie im Bundestag die Personalien aller Besucher aufgenommen, das war bei Gruppen bisher unnötig.