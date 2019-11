Viersen (dpa/lnw) - Ein geflutetes Wohnhaus, ein kaputtes Fahrrad und mehrere Einsatzwagen in der Radarfalle: Das ist die Schadensbilanz der Polizei bei der Festnahme eines 27-Jährigen in Viersen. Beamte hätten den per Haftbefehl Gesuchten nach einem Hinweis im Wohnhaus seiner Eltern erspäht, berichtete eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Von dpa