Richter erlässt Haftbefehl gegen 72-Jährigen wegen Mordes

Essen (dpa/lnw) - Gegen den 72-Jährigen, der in Essen seine Ehefrau getötet haben soll, ist Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Er war am Montagmorgen ins Polizeipräsidium gekommen und hatte sich gestellt. Die 68 Jahre alte Ehefrau wurde wenig später leblos aufgefunden. Die Hintergründe der Tat seien weiterhin unklar, berichtete die Staatsanwaltschaft Essen am Dienstag.

Von dpa