Polizisten stießen daraufhin am Montagabend vor Ort auf zwei deutlich alkoholisierte Damen. Die 32-Jährige habe auf einen Platzverweis äußerst aggressiv reagiert und die Polizisten lautstark beleidigt. Sie wurde in Gewahrsam genommen. Der Tannenbau, den beide getragen hätten, sei vermutlich in der Innenstadt geklaut worden.