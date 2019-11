«Die Maus» kommt ins Radio

Köln (dpa) - Die im Fernsehen groß gewordene «Sendung mit der Maus» ist startklar für ihren ersten Auftritt im Radio. Die ersten Beiträge für die neue «Die Sendung mit der Maus zum Hören» sind produziert und wurden am Dienstag in Köln vom Westdeutschen Rundfunk (WDR) vorgestellt. Das Programm startet am 1. Dezember unter anderem als Digitalradiokanal und mit mehreren Podcasts. Geplant ist ein Mix aus den bekannten Lach- und Sachgeschichten, Reportagen, Comedy, Musik und Kinderfragen - etwa über das Rätsel, warum beim Waschen Socken verschwinden.

Von dpa