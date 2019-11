Digitale Lehrer-Plattform «Logineo NRW» geht an den Start

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen stattet als eines der ersten Bundesländer seine Lehrer mit einer webbasierten Arbeitsplattform für den sicheren und schnellen Datenaustausch aus. Nach längerer Verzögerung geht ab sofort die Plattform «Logineo NRW» an den Start. Pro Monat sollen zunächst rund 140 Schulen an «Logineo» angebunden werden, sagte Schul-Staatssekretär Mathias Richter am Dienstag in Düsseldorf.

Von dpa