Unions Friedrich trifft auf alte Liebe Schalke

Geprägt wurde Friedrich auch durch seinen Vater, der Schalke-Fan war. Durchsetzen konnte sich der Innenverteidiger in seiner Zeit bei den Königsblauen zwischen 2011 und 2016 jedoch nicht. In den Spielzeiten 2014/15 und 2015/16 kam Friedrich lediglich sieben Mal in der Bundesliga zum Einsatz. Hinzu kommt jeweils eine Partie in der Champions- und Europa-League.

Union hat mit Friedrich und Co. fünf der letzten sechs Pflichtspiele gewonnen. In der Bundesliga gab es sogar drei Siege in Folge. «Es wird ein schweres Spiel auf Schalke, aber auch da können wir punkten. Es läuft aber auch bei Schalke gut. Wir sollten alles in die Waagschale werfen», sagt Friedrich.