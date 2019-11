AfD-Fraktion provoziert am häufigsten Rügen im NRW-Landtag

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die AfD ist auch in diesem Jahr am häufigsten von allen fünf Fraktionen im nordrhein-westfälischen Landtag durch «unparlamentarisches Verhalten» aufgefallen. Die kleinste Fraktion kassierte seit Jahresbeginn bereits 26 von insgesamt 47 Rügen des Präsidiums plus zwei gravierendere Ordnungsrufe. Das berichtete Landtagspräsident André Kuper am Montagabend in Düsseldorf.

Von dpa