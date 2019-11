BVB: Spieler sind in «viel, viel größerer Verantwortung»

Berlin (dpa) - Fußballtrainer Friedhelm Funkel hat seinen Kollegen Lucien Favre mit Blick auf die zunehmende Kritik und die angespannte Situation bei Borussia Dortmund in Schutz genommen. «Die Spieler sind in einer viel, viel größeren Verantwortung als der Trainer, denn sie haben in einigen Spielen nicht das abgerufen, was man von ihnen erwartet», sagte der Coach des Bundesligisten Fortuna Düsseldorf bei «100% Bundesliga - Fußball bei NITRO» (Dienstag).

Von dpa