Kriegsverbrechen bei Syrien-Rückkehrerin nicht nachweisbar

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Anklagevorwurf gegen eine 27-jährige Syrien-Rückkehrerin, ein Kriegsverbrechen begangen zu haben, soll fallen gelassen werden. Man beabsichtige, das Verfahren in diesem Punkt einzustellen, teilte das Düsseldorfer Oberlandesgericht am Dienstag mit. Die 27-Jährige aus Bochum hatte laut Anklage der Bundesanwaltschaft in Syrien ein Haus bewohnt, dessen rechtmäßige Besitzer zuvor vertrieben worden sein sollen.

Von dpa