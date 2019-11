Zigarettenautomat samt Fundament gestohlen

Mettmann (dpa/lnw) - Einen Zigarettenautomaten samt Fundament haben Diebe in Langenfeld gestohlen. Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann am Montag mitteilte, haben die Täter den Automaten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Friedrich-Krupp-Straße aus dem Boden gegraben und abtransportiert. Ein Zeuge habe das Loch bemerkt und die Polizei informiert. Zu den Tatwerkzeugen, dem Transport und der Zahl der Täter konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Sie schätzt den Schaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Von dpa