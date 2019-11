Zwei Jahre Haft für Kindesentführer von Velbert

Wuppertal/Velbert (dpa/lnw) - Der Kindesentführer von Velbert ist zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Das Landgericht in Wuppertal sprach den 22-Jährigen am Montag wegen Freiheitsberaubung und versuchter Entziehung Minderjähriger schuldig. Er habe einen zehnjährigen Grundschüler in einen Mietwagen gelockt, um seine Fantasien auszuleben und das Kind sexuell zu missbrauchen, sagte der Vorsitzende Richter Ulrich Krege am Montag.

Von dpa