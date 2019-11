NRW-Wirtschaft behauptet sich trotz flacher Konjunktur

Düsseldorf (dpa/lnw) - Trotz bundesweit abgekühlter Konjunktur hat sich die wirtschaftliche Entwicklung in Nordrhein-Westfalen laut Prognose des Essener Forschungsinstituts RWI stabilisiert. Entgegen deutlich größerer Spannen in früheren Jahren wird NRW demnach in diesem Jahr nur einen Zehntelprozentpunkt hinter dem bundesweiten Wirtschaftswachstum von voraussichtlich 0,4 Prozent hinterherhinken. Das geht aus dem aktuellen Konjunkturbericht des RWI für das NRW-Wirtschaftsministerium hervor, den Ressortchef Andreas Pinkwart (FDP) am Montag in Düsseldorf vorgestellt hat.

Von dpa