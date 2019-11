Prozess um getötetes Ehepaar: Lebenslange Haft für Sohn

Bonn (dpa/lnw) - Im Prozess um den Tod eines Elternpaares ist der 30 Jahre alte Sohn zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ihm war vom Staatsanwalt zweifacher Mord vorgeworfen worden. Das Gericht verurteilte ihn am Montag letztlich wegen Mordes an seinem Vater - und wegen Totschlags an seiner Mutter. Zudem ging die Kammer von einer besonderen Schwere der Schuld aus - eine vorzeitige Haftentlassung ist damit ausgeschlossen.

Von dpa