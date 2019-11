Polizeiautos kollidieren auf dem Weg zum Einsatz

In einer Kolonne fuhren die Einsatzkräfte daraufhin auf die A40 in Essen. «Wenn man als Kolonne zu einem Einsatz fährt, fahren die Einsatzwagen extra eng zusammen», erklärte der Sprecher am Sonntag. Wegen eines anderen Autos habe der erste Sprinter der Kolonne plötzlich stark abbremsen müssen. Vier Polizeiautos kollidierten daraufhin. Eine Polizistin und zwei Polizisten wurden mit Schleudertraumata und Kopf- und Knieverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Fünf weitere Polizisten seien leicht verletzt worden und hätten den Einsatz fortsetzen können. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.