Verl und Rödinghausen spielen um Herbsttitel

Düsseldorf (dpa/lnw) – Spitzenreiter SC Verl und Verfolger SV Rödinghausen spielen im direkten Duell um die Herbstmeisterschaft in der Fußball-Regionalliga West. «Wir bereiten uns akribisch auf dieses Top-Spiel vor», sagte SC-Trainer Guerino Capretti vor der Partie zum Abschluss der Hinrunde am nächsten Samstag (14.00 Uhr) beim Tabellenzweiten Rödinghausen. Durch den 2:0-Erfolg im Nachholspiel gegen die U23 von Borussia Dortmund konnte Verl am Wochenende mit nunmehr 39 Punkten den bisherigen Tabellenersten Rödinghausen (37 Punkte) überholen. «Wir haben um jeden Ball gekämpft, das war ein klasse Spiel», meinte Capretti.

Von dpa