Lebenswerkpreis für Helmut Zerlett

Braunschweig/Köln (dpa) - Der Kölner Komponist Helmut Zerlett (62) ist beim 33. Internationalen Filmfestival Braunschweig ausgezeichnet worden. Er erhielt am Samstagabend den Lebenswerkpreis des Festivals für einen renommierten Filmkomponisten, den «Weißen Löwen». Zerlett hat nach Angaben der Festival-Macher die Musik zu bislang 22 Spielfilmen, 28 TV-Filmen und mehr als 90 TV-Serienerfolgen komponiert. «Ich fühle mich schon sehr geschmeichelt», sagte der 62-Jährige am Abend der Deutschen Presse-Agentur. Immerhin sei es die erste Auszeichnung, die er für seine Filmmusik erhalte. Zerlett wurde auch als langjähriger Musiker in der Late-Night-Show von Harald Schmidt bekannt.

Von dpa