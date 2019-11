Euskirchen (dpa/lnw) - Bei einer Oberstufenparty in Euskirchen sind durch Reizgas zehn Feiernde verletzt worden. Vier von ihnen kamen am Freitagabend in Krankenhäuser, die anderen sechs wurden ambulant behandelt, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Zuerst hatte die «Bild»-zeitung berichtet.

Von dpa