BVB mit Kapitän Reus und Torjäger Alcácer gegen Paderborn

Dortmund (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund kann im Spiel gegen den SC Paderborn am heutigen Freitag (20.30 Uhr/DAZN) auf Marco Reus zurückgreifen. Der von einer Sprunggelenkverletzung genesene BVB-Kapitän steht in der Startformation des Tabellensechsten. Erstmals seit dem fünften Spieltag ist auch Torjäger Paco Alcácer wieder von Beginn an dabei. Mario Götze, Manuel Akanji, Julian Brandt und Thorgan Hazard müssen dagegen mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen.

Von dpa