Ein 66-jähriger Bewohner wollte die Jungs - so seine Aussage - zur Rede stellen und nahm per Fahrrad die Verfolgung auf. Dabei fuhr er beim Versuch, einen Zwölfjährigen zu stoppen, das Kind an und verletzte es leicht.

Er selbst stürzte bei dem waghalsigen Manöver in einen fremden Vorgarten und erlitt ebenfalls Blessuren. Gegen den Senior wurde ein Strafverfahren eingeleitet.