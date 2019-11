10 Millionen Zigaretten beschlagnahmt: Verdächtige verhaftet

Bielefeld (dpa/lnw) - Zollfahnder haben in einem Lager in Bad Salzuflen (Kreis Lippe) 10 Millionen unversteuerte Zigaretten sichergestellt. Sieben Tatbeteiligte seien bereits vor eine Woche vor Ort festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht worden, teilte der Zoll am Freitag mit. Seit Montag dieser Woche seien vier weitere Haftbefehle vollstreckt worden. Die Ermittlungen hätten bereits 2017 begonnen.

Von dpa