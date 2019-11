Qiagen-Gründer ist besorgt wegen möglichen Firmenverkaufs

Hilden (dpa) - Der mögliche Verkauf des Hildener Diagnostikkonzerns Qiagen löst Unbehagen aus. Einer der Gründer der Firma, der Biophysiker Detlev Riesner, warnte vor einem Personalabbau in der Konzernzentrale in Hilden bei Düsseldorf als Folge einer solchen Transaktion. «Wie stets bei Übernahmen besteht die Gefahr, dass ein Investor die Zentrale schließt oder verkleinert, um Kosten zu sparen und Synergien zu heben», sagte der emeritierte Professor der «Rheinischen Post». Er hoffe sehr, dass ein Investor am Standort Hilden festhalten würde. «Diese Ballung an Forscher-Kompetenz und Biotech-Erfahrung sollte man nicht leichtfertig aufgeben.»

Von dpa