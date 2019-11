Hagen (dpa/lnw) - Nach dem Fund eines fast erfrorenen Säuglings in einer Mülltüte muss sich die Mutter seit Freitag vor dem Hagener Schwurgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft der 31-jährigen Deutschen aus Kierspe versuchten Totschlag vor. Laut Anklage brachte die Frau das Mädchen im Juni heimlich im Badezimmer zur Welt. Danach soll sie es in Handtücher gewickelt und in einen vor der Haustür stehenden Müllbeutel gesteckt haben. Nach ihrer Rückkehr in die Wohnung war ihr Freund auf Blutungen aufmerksam geworden. Die Frau kam in die Klinik, die Polizei fand schließlich das bereits stark unterkühlte Kind. Zu Prozessbeginn räumte die Angeklagte den äußeren Tatablauf ein.