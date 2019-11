Kinder schießen mit Softair-Pistolen auf Sechsjährigen

Duisburg (dpa/lnw) - Was haben sie sich nur dabei gedacht? Zwei Kinder - acht und 13 Jahre alt - haben nach Angaben der Polizei in Duisburg mit Softairpistolen auf Fußgänger geschossen und dabei einen Sechsjährigen leicht verletzt. Die Polizei fand die jungen Schützen in der Nähe: «Sie waren gerade dabei, ihre Waffen neu zu laden», wie die Behörde am Freitag mitteilte.

Von dpa