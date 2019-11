Aggressive Fußballfans: 800 Polizisten üben in Leverkusen

Leverkusen (dpa/lnw) - Immer wieder haben Polizisten mit aggressiven Fußballfans zu tun, bei Bundesliga-Spielen sind oft mehrere Hundertschaften vor Ort. Worauf bei solchen Einsätzen besonders zu achten ist, haben bis zu 800 Einsatzkräfte am Donnerstag in Leverkusen geprobt. «Jetzt muss aufgearbeitet werden, was gut lief und woran es noch hapert», sagte ein Sprecher der Polizei. Die Erkenntnisse aus dem Training sollten dann gegebenenfalls auch im zukünftigen Training von Polizisten berücksichtigt werden.