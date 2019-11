Zwei Behördenmitarbeiter im Burbach-Prozess freigesprochen

Siegen (dpa/lnw) - Im Prozess um misshandelte Flüchtlinge in einer Notunterkunft in Burbach sind zwei Mitarbeiter der Bezirksregierung Arnsberg freigesprochen worden. Das sagte ein Sprecher des Landgerichts Siegen am Donnerstag. In dem seit gut einem Jahr laufenden Verfahren war den beiden Männern Freiheitsberaubung durch Unterlassen vorgeworfen worden. Sie sollen laut Anklage gewusst haben, dass in sogenannten Problemzimmern Flüchtlinge eingesperrt und misshandelt wurden. Die beiden Behördenmitarbeiter hatten das bestritten. Sie wurden dem Gerichtssprecher zufolge am Mittwoch aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Der WDR hatte berichtet.

Von dpa