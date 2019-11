Die Strecke zwischen Mönchengladbach-Rheydt und Baal blieb für die Räumungsarbeiten zunächst gesperrt. Betroffen waren Regionalzüge der Linien RE4 und RB33. Wann die Strecke wieder freigegeben werden kann, stand zunächst nicht fest. Die Bahn richtete nach eigenen Angaben Busse als Ersatzverkehr ein.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine 81-Jährige am Donnerstagmorgen versehentlich an einem Bahnübergang auf die Schienen abgebogen und hatte sich da festgefahren. Vermutlich hatte sie demnach in der Dunkelheit am frühen Morgen die Gleise mit der Straße verwechselt. Zeugen hatten das mitbekommen und die Frau in Sicherheit gebracht. Als kurz danach der Zug kam, war die Frau nicht mehr in ihrem Auto. Die 81-Jährige erlitt einen Schock.