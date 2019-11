Anti-Schleuser-Aktion: Durchsuchungen in Köln und Düsseldorf

Den Ermittlern zufolge soll der Hauptverdächtige bis zu 30 000 Euro für eine erfolgreiche Schleusung verlangt haben. Im Anschluss sollen die so eingereisten Ausländer als Asylsuchende in Erscheinung getreten sein. Ein Schwerpunkt der Polizeiaktion war den Angaben zufolge die Durchsuchung bei einem in Köln lebenden mutmaßlichen Gehilfen des Iraners. Die Beamten stellten unter anderem Notebooks, Mobiltelefone, Speichermedien und Kontoauszüge sicher sowie einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker. Die umfangreichen Ermittlungen in dem Fall dauerten weiter an.