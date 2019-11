Bald taut er: Rekord-Schnee in der Eifel

Hellenthal (dpa/lnw) - In der Eifel hat es nach Angaben des Wetterservice Donnerwetter.de so ergiebig geschneit wie seit 30 Jahren in einem November nicht. Auf dem 700 Meter hohen Weißen Stein in Hellenthal wurden nach Angaben der Wetterexperten am Montag 25 Zentimeter Neuschnee gemessen, teilte der Wetterservice am Mittwoch mit. Das sei nicht nur die größte Neuschneemenge im November, sondern auch die höchste Schneedecke in dem Monat seit 30 Jahren. Der nasse, feuchte und damit besonders schwere Schnee lastete demnach mit 60 Kilogramm pro Quadratmeter auf Dächern und Bäumen, teilte Donnerwetter.de mit, der auf dem Weißen Stein eine Wetterstation und einen Wetterpark betreibt.

Von dpa