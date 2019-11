Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit einem «Goldfinger»-Prozess der anderen Art beschäftigt sich das Oberlandesgericht in Düsseldorf in der kommenden Woche. Während ein Gericht in Augsburg derzeit ein gleichnamiges Steuersparmodell für Reiche unter die Lupe nimmt, geht es in Düsseldorf um einen Schadensfall unter Hifi-Liebhabern (Az.: I-22 U 202/19).

Von dpa