Razzia: Beschuldigte sollen Jobcenter betrogen haben

Leverkusen (dpa/lnw) - Bei einer Razzia wegen möglicher Leistungserschleichung sind am Mittwochmorgen in Leverkusen mehrere Häuser durchsucht worden. Acht Beschuldigte im Alter zwischen 23 und 31 Jahren sollen sich Leistungen vom Jobcenter erschlichen haben, wie die Staatsanwaltschaft Köln mitteilte. Es bestehe der Verdacht, dass die Beschuldigten ihre Hilfsbedürftigkeit nur vorgetäuscht hätten. Nach dpa-Informationen sollen die Beschuldigten aus dem Milieu einer Großfamilie stammen, die bereits mehrfach in Leverkusen mit Betrugstaten straffällig geworden sei. Bei den Durchsuchungen sollten unter anderem Hinweise auf ihre tatsächliche finanzielle Lage gefunden werden.

Von dpa