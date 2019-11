Gastrokette Vapiano gibt Zwischenstand zum Sanierungskurs

Köln (dpa) - Bei der angeschlagenen Restaurantkette Vapiano könnte sich an diesem Mittwochmorgen zeigen, ob der eingeschlagene Sanierungskurs erste Früchte trägt - oder ob die Kölner Firma noch tiefer in die Verlustzone gefallen ist als zuvor. Die neue Vorstandsvorsitzende Vanessa Hall dürfte sich bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal optimistisch zeigen. Sie hat zwar erst vor zwei Monaten das Ruder übernommen, zuvor lernte sie Vapiano aber als Aufsichtsratschefin kennen. Klar ist, dass sie einen erneuten Verlust verkünden muss - erst 2021 peilt die Firma wieder Gewinne an.

Von dpa